شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتوفير مركز لدعم الأسرة بوحدات التضامن الاجتماعى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة أن يكون هناك مركز لدعم الأسرة فى كل وحدات التضامن الاجتماعى المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وتكون مهمتها حل المشاكل الأسرية وأزمات المطلقات والأطفال.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن بعض الشباب لا يكون لديه ثقافة تحمل المسؤولية، وثقافة الحياة الأسرية والأطفال، وهو ما يتسبب فى تزايد معدلات الطلاق، متابعة: لابد من توعية الشباب والشابات المقبلين على الزواج بدورهم المهم فى تربية الأولاد والاهتمام بالحياة الأسرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير شامل لقانون الأحوال الشخصية، وأن تتوافر مراكز لدعم الأسرة فى كل وحدات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية، وتضم خبرات مدربين ومهيئين لمتابعة المشاكل الأسرية للمنازل خاصة المطلقات والأطفال ومشاكل الاستضافة، موضحة أن هذه المراكز موجودة فى كل دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فى كثير من الدول العربية.