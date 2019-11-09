مسؤول أمريكي سابق: أردوغان يريد أن يكون خليفة لإمبراطورية عثمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال فرانك جافني، مساعد وزير الدفاع لسياسة الأمن الدولي في إدارة الرئيس السابق رونالد ريجان، إن ‫الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود ‬التهديد الإرهابي الصاعد للغرب.



وأضاف جافني، الذي عمل أيضا نائب مساعد وزير الدفاع لسياسة القوات النووية ومراقبة الأسلحة، إن تركيا لم تعد حليفة للولايات المتحدة، وإن أردوغان يسعى ليصبح الخليفة القادم لإمبراطورية عثمانية جديدة.

وتابع جافني "يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن يصبح الخليفة القادم لإمبراطورية عثمانية جديدة، كما أنه يحتضن خصوم الولايات المتحدة مثل إيران".

وكان جافني قال في وقت سابق "هناك القليل من التطورات الجيوستراتيجية الحديثة محفوفة بالمخاطر، مثل تحول تركيا من دولة حليفة موثوقة وعلمانية وديمقراطية إلى دولة يحكمها نظام عدائي يتزايد استبداده".