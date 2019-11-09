اغتيال ضابط اعتقل نجل "إمبراطور المخدرات" بالمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اغتال مسلحان، الجمعة، الضابط الذي اعتقل أفيديو عوسمان نجل زعيم العصابات المكسيكي إل تشابو الأسبوع الماضي.

وأوضح الشريط، الذي سجلته كاميرات المراقبة، لحظة وصول الضابط في سيارة بيضاء إلى موقف السيارات، قبل أن تلاحقه سيارة حمراء ترجل منها مسلحان وأطلقا الرصاص عليه.

وأشرف على التحقيق وزير الأمن العام كريستوبال كاستانيدا كاماريلو ووكيله هيرنانديز ليفا، حيث زارا مسرح الجريمة للإشراف على التحقيق، الذي فتحته السلطات المحلية.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أوفيديو لم يقبل بالإهانة التي تعرض لها وأراد الانتقام من الشرطة، حيث اغتال الشرطي الذي اعتقله، والذي كشف أن اسمه إدوارد (30 عاما) بطريقة شنيعة، خارج مركز للتسوق في مدينة كولياكان المكسيكية.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن أعضاء العصابة المزعومين الموالين لأوفيديو غوسمان تسببوا في فوضى في الشوارع، مما أدى إلى إطلاق سراح ابن تشابو على الفور عقب اعتقاله.

والأسبوع الماضي ألقت الشرطة المكسيكية القبض على نجل زعيم المخدرات إل تشابو، وسرعان ما أفرجت عنه بعد نشوب أعمال عنف في البلاد.