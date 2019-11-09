بومبيو: تخويف إيران لمفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر فظيع"

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العين الإخباريةالسبت 2019/11/9 05:38 ص بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت ما أقدمت عليه إيران من احتجاز مفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولة تخويفها بـ"الفظيع".
وقال بومبيو في تصريحات له، أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطة إيران.
وأضاف،أنه يجب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة عملهم بدون عوائق.
وسحبت إيران اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت، الأسبوع الماضي، خلال عملية مراقبة عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
و زعمت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنه خلال عملية المراقبة، تسببت المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة النووية "بإطلاق إنذار"؛ ما أثار قلقا من احتمال حيازتها "مادة مشبوهة".
وكانت السلطات الإيرانية قد احتجزت، الأربعاء، مفتشة بوكالة الطاقة الذرية وتحفظت على أوراق سفرها لفترة وجيزة قبل أن يتم الإفراج عنها.
ويأتي التطور بعد يوم من إعلان طهران البدء في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وذلك في إطار التقليص التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.
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