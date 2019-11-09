شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: الدول الداعمة للإخوان تسخر إمكانياتها المادية والبشرية لمحاربة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى القيادى السابق بـتنظيم الإخوان، إن الدول الداعمة لجماعة الإخوان تسخر كل إمكاناتهم المادية والبشرية فى محاربة الدولة المصرية.

وأضاف (البشبيشى)، إنه من منذ اللحظة الأولى من الإطاحة بحكم الإخوان وهم فى حالة حرب حقيقية ضد مصر وشعبها، مضيفا: "استخدم الإخوان فى تلك الحرب كل الوسائل لعلهم ينجحون فى العودة للسلطة مرة أخرى".

وتابع: "استخدموا سلاح الإرهاب والعنف وقتلوا وسفكوا دم المصريين وحرقوا المنشآت العامة والكنائس وكانت النتيجة فشلا مزريا وعارا حاق بهم، واستخدموا سلاح تحريض القوى الأجنبية لعلها تتدخل عسكريا لحسابهم وفشلوا أيضا، والآن لم يبق لهم إلا العالم الافتراضى والإعلام والسوشيال ميديا يبثون منها سمومهم وإشاعاتهم لإحداث أكبر قدر من الارتباك والبلبلة فى صفوف المصريبن لعرقلة الدولة فى التحرك للأمام، فكل يوم يمر هو خسارة للإخوان ومكسب لمصر".

وأشار إلى أنه لا يجب أبدًا أن نفرق بين قنوات التحريض الإخوانية والقنوات الرياضية التى تسخرها قطر لكى يتمدد نفوذها فى المنطقة، فقد سعت هذه القنوات لتشويه مصر ومؤسساتها.