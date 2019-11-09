مايكل بلومبرج يقدّم أوراقه تمهيدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن –(أ ف ب):

قدّم رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج، الجمعة، الأوراق اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ألاباما، بحسب ما أفاد موقع الحزب في هذه الولاية الأمريكية.

ولم يحسم الملياردير البالغ 77 عاما ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي، مشيرا إلى أنه ما زال يفكر في الأمر، غير أن تقديم اوراقه يسمح له بإبقاء كل الخيارات متاحة أمامه تمهيدا لانتخابات نوفمبر 2020.

وكان الرجل الذي ظل رئيساً لبلدية نيويورك طيلة 12 عاماً قد قال في ماس إنه لن يترشح حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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لكنّ صحيفة نيويورك بوست نقلت عن مصدر مقرب من بلومبرج قوله "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".

ولم يخفِ بلومبرج الذي كسب ثروة في وول ستريت وقال إنه مستقل وجمهوري في الماضي، معارضته للتدابير التي دعا إليها وارن وساندرز.

فهذان العضوان في مجلس الشيوخ يخوضان حملة إلى اليسار ويشجبان على وجه الخصوص نظاما "أفسدته" وول ستريت والمليارديرات والشركات الكبيرة.

ويتصدر جو بايدن وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز المرشحين لكن المرشح الرابع، عمدة إنديانا بيت بوتيدجادج، وهو من الوسط، يحرز ايضا تقدماً في استطلاعات الرأي.