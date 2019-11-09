خلال ساعات.. انقطاع الكهرباء عن مناطق بمدينة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، عن فصل التيار الكهربي، عن محطة محولات طنطا رقم "3" بسبرباى، اليوم السبت، من الساعة 5:30 صباحاً، وحتى الساعة 7:30 صباحا، وذلك لرفع باقي خلايا جهد 11ك.ف.أ، وقطع البارة من جهة المحول 1 جهد 66/11 ك.ف.أ.
كما أعلنت الشركة أن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك الفترة الزمنية هى قرى بوريج، وسيدى مسعود، وخليلة، ونواج، ومحلة روح، وشبشير، والعزب التابعة لتلك القرى.
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