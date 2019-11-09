إصابة 27 شخصًا بإغماء واختناق بسبب استنشاق أدخنة مصنع أبو زعبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبلت مستشفى الخانكة العام، في مقرها المؤقت بقرية أبو زعبل، 27 شخصًا من قاطني عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل، مصابين بحالات إغماء واختناق.

وقال الدكتور سيد سليمان مدير المستشفى، لمصراوي إنه جرى استقبال 27 حالة ادعاء اختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بالمصنع، جرى عمل الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقرة باستثناء حالة حرجة بسبب كبر سن الحالة.

من جانبه أمر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فور إبلاغه بالواقعة، بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه إلى القرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق، ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات واختناقات بسبب أدخنة مصنع السماد المتواجد منذ عشرات السنوات بالمنطقة.