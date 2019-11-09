"بتتعالج عند طبيب نفسي".. تفاصيل العثور على جثة "شهد" بنيل الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة الطالبة شهد أحمد، عن تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي واقعة اختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، وتبين قيام أحمد كمال حسين -والد الطالبة، مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء-، بالإبلاغ عن غياب ابنته، الطالبة بإحدى كليات الصيدلة.

وذكرت التحقيقات أنه عقب خروج "شهد" من الجامعة بتاريخ 6 نوفمبر الجاري لم تعد إلى مقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأن والدها لم يتهم أو يشتبه في غيابها جنائياً، وقد تم النشر عن الغائبة في حينه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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أوضحت التحقيقات، أنه بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة في العقد الثاني من العمر ترتدي ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها.

وأضافت "تم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة؛ أفاد يأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة".

وتابعت التحقيقات أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجاري حضر والد الطالبة، وتعرف على الجثمان وقرر أنها ابنته التي كانت تعاني من مرض نفسي "وسواس قهري" وتُعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.