13 سيدة و4 رجال.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

حصل الخليج 365 على أسماء ضحايا حادث التصادم المروع بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، اليوم السبت، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين.

وضمت قائمة الوفيات شابين هما عز الدين عادل إبراهيم، 17 سنة، وخالد عمر سعيد هلال، 18 سنة، وجرى وضع جثتيهما بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام.

وشملت أسماء المصابين وهم "رجلان و13 سيدة" كل من "عنان عصام الدين عادل، 20 عاما، سعدة على محمد علي شلبي، 45 عاما، مشيرة إبراهيم نصر الله، 47 عاما، سلمى حاتم شعبان إسماعيل، 15 عاما، ياسمين عبد الفتاح عبد الحميد، 17 سنة، تقى حاتم شعبان، 17 سنة، إيمان عبد الله الفيشاوي، 47 عاما، مها إبراهيم نصار، 47 عاما، داليا سلامة محمد، 35 عاما، محمد عبد الله أحمد، 32 عاما، هالة حسن فتحي، 27 عاما، فريدة محمد عبد الله، 3 سنوات، جنة عبد الفتاح عبد الحميد، 20 سنة، حنين حاتم شعبان، 20 سنة، شيماء "بدون بيانات".

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جرى نقل المصابين، جميعهم من مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، إلى ثلاث مستشفيات هي العامرية العام وادي النطرون وغرب النوبارية.

وتتراوح إصابتهم بين نزيف وارتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجاب بمختلف أنحاء الجسم.

كان حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أمام قرية أفريكانو بارك بالكيلو 68 بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي.