يقظة ضابط تسقط عصابة سرقة كابلات بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن، من ضبط شخصين أثناء قيامهما بالقفز من أعلى سور معهد بحوث الإلكترونيات، بمحور جوزيف تيتو، وبحوزتهما مضبوطات قاموا بإلقائها خارج المعهد.

بداية الواقعة كانت أثناء مرور النقيب أحمد التطاوي، ضابط مباحث إدارة تأمين محاور المطار، بمحور جوزيف تيتو، حيث اشتبه في شخصين أثناء قيامهما بالقفز من أعلى سور معهد بحوث الإلكترونيات ممسكين بمضبوطات قاموا بإلقائها وفروا هاربين.

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وتمكن ضابط المباحث من السيطرة عليهما وضبطهما، وهم كل من؛ "محمد" مسجل خطر مطلوب في ٨ أحكام سرقات وسبق اتهامه في ١٢ قضية، و"عادل" مطلوب في ٥ أحكام؛ حيث تبين قيامهما بسرقة كابل يقدر ثمنه بأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه من داخل مبنى تحت الإنشاء بمعهد بحوث الإلكترونيات.

بمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حسام حنفي، مفتش مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.