وكالات- أصيب شخصان على الأرجح إثر وقوع انفجار في منجم بمنطقة تويتشنتال بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا اليوم الجمعة8 نوفمبر 2019 .
وقال متحدث باسم هيئة التعدين في مدينة هاله إن هناك نحو 35 شخصا آخرين عالقون حاليا تحت الأرض على عمق نحو 700 متر.
وأضاف المتحدث أن العمال متواجدون حاليا في غرف آمنة مزودة بالأكسجين، مضيفا أنهم بإمكانهم في وقت لاحق الخروج إلى السطح عبر الممر السليم في المنجم.
وقالت متحدثة باسم الشرطة في هاله إن قوات الدفاع المدني والإنقاذ متواجدة حاليا على نحو مكثف في مكان الحادث.
وبحسب البيانات، يُستخدم هذا المنجم كمستودع للنفايات المعدنية منذ وقف نشاطه عام 1982، وتم إعادة هيكلته خلال الـ15 عاما الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا / 35 شخصًا عالقون تحت الأرض على عمق 700 مترٍ وإصابة شخصين عقب وقوع إنفجارٍ في منجم شرق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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