الملياردير مايكل بلومبرج يعلن رسميا انضمامه إلى سباق الرئاسة الأمريكية



أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج، اليوم السبت، انضمامه بشكل رسمي إلى السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء فرانس برس، قدّم بلومبرج أوراقه كمرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما.

وكان بلومبرج، الذي ظل رئيسا لبلدية نيويورك على مدى 12 عاما، قد أعلن في السابق عدم ترشحه حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

يذكر أن مجلة فوربس تصنف

بلومبرج بأنه التاسع في قائمة الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق سخر من الملياردير مايكل بلومبرج، قائلا: إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.

