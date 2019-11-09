أردوغان: لن ننسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تخرج من سوريا، قبل انسحاب الدول الأخرى منها.
وقال أردوغان للصحفيين على الطائرة في رحلة العودة من زيارة للمجر أن الهجوم التركي مستمر إلى أن يغادر جميعالمقاتلين الأكراد منطقة الحدود.
وشنت تركيا هجومها الثالث على شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها وإقامة ما تصفه أنقرة بمنطقة آمنة.
من جانب آخر، نقل أكثر من عشرة أشخاص إلى المستشفى في بلدة المالكية الحدودية السورية بعدما اطلقت قوات تركية الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق متظاهرين من الأكراد السوريين.
وقالت مصادر كردية في المنطقة إن محتجا سوريا، قتل بعدما دهسته مركبة عسكرية تركية خلال دورية مشتركة للقوات التركية والروسية.
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