باكستان تفتتح معبر "كارتابور" الحدودي مع الهند

يفتتح رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، معبر كارتابور الحدودى مع الهند اليوم السبت برفقة عدد من مسؤولى الحكومة وزوارد ديانة السيخ من الهند والدول الأخرى.
تسهيلات لزوار السيخ بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس ديانتهم، بما فيها الإعفاء من رسوم السفر وذلك بشكل مؤقت.
وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بأن الحكومة وفرت عدة
الباكستانى لتعزيز الانسجام بين الأديان، إلى جانب تعزيز الأمن فى المنطقة، حيث وقعت البلدين على اتفاقية معبر كارتابور فى الـ24 من أكتوبر الماضي، فى ظل تصاعد التوترات بينما على خلفية التدابير، التى اتخذتها الهند لإلغاء الوضع الدستورى الخاص بجامو وكشمير المتنازع عليها.
وتأتى تلك الخطوة ضمن مبادرة رئيس الوزراء
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