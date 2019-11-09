جدل سياسي في إسرائيل مع تعيين وزير دفاع جديد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيعين نفتالي بينيت وزيرا للدفاع، وشكل ائتلافا مع حزبي بينيت، ووزيرة العدل السابقة ايليت شاكيد، مما أثار جدلا سياسيا بشأن الذهاب إلى انتخابات جديدة وصفت بـ"المكلفة".

وفشل نتانياهو في تشكيل حكومة ائتلاف بعد انتخابات سبتمبر وقد رفض سابقا إعطاء بينيت هذه الحقيبة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه منافسة الرئيسي بيني جانتس

الحصول على تاييد 61 نائبا في الكنيست، نصف عدد النواب زائد واحد لتشكيل حكومة ائتلافية ،فقد تحالف نتانياهو مع النواب الثلاثة في حزب بينت ليشكل ائتلافا مع حزب الليكود.

وأفاد بيان صادر عن الليكود أن "رئيس الوزراء نتانياهو عرض على نفتالي بينيت تعيينه وزيراً للدفاع،

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ووافق الاخير على العرض".

وتابع: "لقد وافق بينيت على أنه إذا تم تشكيل حكومة جديدة دون اجراء انتخابات ثالثة، فسيتم تعيين شخصا اخر وزيرا للدفاع".

كما اتفق الاثنان على أن "اليمين الجديد الذي شكله بينيت ووزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد ، سينضم إلى الائتلاف مع الليكود ويلتزم العمل كقوة مشتركة خلال الفترة البرلمانية الحالية"، بحسب البيان .

وكتبت شاكيد على تويتر "في قرار مشترك اتفقنا على تعيين بينيت وزيرا للدفاع حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".