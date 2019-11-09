العراق.. مكافحة الشغب تعتدي على سائقي الإسعاف أثناء نقل مصابي الاحتجاجات

قتل 4 متظاهرين في محافظة البصرة جنوب العراق، خلال تفريق قوات الأمن اعتصاماً، عند ساحة البحرية، أمام مبنى المحافظة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 14 شخصاً، فضلا عن إصابة 250آخرين، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

واكدت الوكالة، ان قوات مكافحة الشغب، اعتدت على سائقي سيارات الأسعاف، أثناء محاولة نقل المصابين إلى المستشفيات.

وكانت مفوضية حقوق الانسان العراقية قد أعلنت في قت سابق من يوم الجمعة عن مصرع 23 شخصا واصابة 1077

آخرين في آخر خمسة ايام من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى.

وذكرت المفوضية في بيان أن القوات الأمنية اعتقلت في تلك المدة 201 متظاهر لتقوم لاحقا بإطلاق سراح 170 منهم.

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وتجددت مساء الجمعة الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في شارع الرشيد المؤدي إلى جسر الشهداء حيث اطلقت الشرطة العراقية الغازات المسيلة للدموع والرصاص

المطاطي لمنع المحتجين من عبور الجسر.واما في البصرة جنوبا فاصيب 20 شخصا بحالات اختناق وجروح نتيجة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي اثناء محاولة الشرطة تفريقهم من امام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.

وذكر ناشطون أن الاشتباكات لم تقتصر على المنطقة المحيطة بمبنى الحكومة المحلية، بل اندلعت كذلك في محيط ميناء أم القصر وقد تسببت بعدد من حالات الإصابة باختناق.

من جانبها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق حيال أعداد القتلى والجرحى في العراق، نتيجة استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين، ودعت المنظمة الدولية السلطات العراقية إلى حماية حق المحتجين في التظاهر السلمي.