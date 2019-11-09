ترامب غير قلق من عقد جلسات علنية في تحقيق لمساءلته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه غير قلق بشأن التحقيق الخاص بمساءلته بعدما أصبحت جلسات الاستماع لأقوال الشهود علنية.

ونفى ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، نص الأقوال التي نشرت حتى الآن لمسؤولين من إدارته في جلسات مغلقة.

ويقود الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقا بشأن مزاعم سعي ترامب المنتمي للحزب الجمهوري لحمل رئيس أوكرانيا على فتح تحقيق مع منافسين سياسيين للرئيس الأميركي.

وانتقد ترامب الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، لتحركهم بإجراء جلسات علنية الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأميركي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، "لا ينبغي لهم أن يعقدوا جلسات علنية. هذا احتيال".

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واتهم الرئيس، الديمقراطيين بالبحث عن أشخاص يكرهونه وقال إنه لا يعرف معظم الشهود ومنهم عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وأضاف للصحفيين "لا يقلقني أي شيء. الشهادات كلها جيدة. أعني أنه في المجمل أنني لم أسمع عن أي منهم. لا أعرف من هم".

وما زال محققون من مجلس النواب يسعون للحصول على شهادات من شخصيات في جلسات مغلقة ومنهم القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني الذي استدعي للشهادة أمس الخميس لكنه لم يحضر اليوم.

وكان البيت الأبيض قال، في وقت سابق، إنه لن يتعاون مع التحقيق.