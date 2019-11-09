كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي يدعو السلطات اللبنانية لسرعة تشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ساروج كومار جها، المدير الإقليمي للبنك الدولي، مساء اليوم الجمعة، دعوة إلى السلطات اللبنانية للمسارعة في تشكيل حكومة جديدة في خلال أسبوع، محذرا من مخاطر كبيرة تواجه اقتصاد واستقرار البلاد.

كما أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى أن الأخطار المتزايدة التي تحدق باستقرار لبنان ماليا واقتصاديا "مقلقة بشكل كبير"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت وكالة "موديز" خفضت التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان، من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف القدرة الائتمانية للحكومة اللبنانية.

وتأتي تلك الخطوة بعدما خفضت "موديز"، يوم الثلاثاء الماضي، تصنيف لبنان الائتماني إلى Caa2، مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.

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وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، والمزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة.