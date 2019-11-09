أول بلد إفريقي يستخدم التقنية في مسابقاته المحلية.. الجامعة تتوصل بترخيص”فيفا” لاستعمال “الفار” – اليوم 24 Loading ... Loading ... أول بلد إفريقي يستخدم التقنية في مسابقاته المحلية.. الجامعة تتوصل بترخيص”فيفا” لاستعمال “الفار” – اليوم 24

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