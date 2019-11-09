تونسيتان تدسان 11 كيلوغراما من المخدرات تحت ملابسهما..وأمن البيضاء يوقفهما

أوقفت عناصر الأمن الوطني في مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، مواطنتين من جنسية تونسية، تبلغان من العمر 24 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، أثناء استعدادهما للمغادرة على متن رحلة جوية متجهة إلى مطار تونس العاصمة، حيث أسفرت عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزتهما على 11 كيلوغراما و460 غراما من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة تحت ملابسهما.

وقد تم، بحسب البلاغ نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها، وارتباطاتها، سواء على الصعيد الوطني، أو الدولي.