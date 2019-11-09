أمينوكس في ثاني ألبوم غنائي في مسيرته

يحضر المغني أمين التمري، الملقب بـ”أمينوكس” لإصدار ألبومه الغنائي الجديد، في بداية شهر دجنبر، وهو الثاني في مسيرته الفنية.
وكشف أمينوكس، الموجود، حاليا، في العاصمة الفرنسية باريس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، الخميس أنه ينوي طرح ألبوم بداية دجنبر المقبل، بعنوان ”2020”.
ويعتبر ألبوم أمينوكس، هو الثاني في مسيرته الفنية، بعد ألبوم”ريمونتادا”، الذي دشن به عودته إلى الساحة الفنية بعد تجاوزه وضعا صحيا ألزمه الغياب لمدة 6 أشهر.
وكان أمينوكس قد صرح سابقا لـ” اليوم24” أنه ينوي إصدار أعمال باللغة الإنجليزية، ما يرجح فرضية تضمن الألبوم الجديد لأغان من هذا النوع.
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