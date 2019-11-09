كارتيرون يستدعي 19 لاعبا لمباراة الرجاء أمام مضيفه يوسفية برشيد

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي لائحة باسم 19 لاعبا، تحسبا للمواجهة التي سيحل خلالها فريقه غدا السبت، ضيفا على يوسفية برشيد، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثالث من البطولة الاحترافية.

وضمت قائمة النسور الخضر، الثلاثي أنس الزنيتي، ومحمد بوعميرة، والحداوي في مركز حراسة المرمى، ثم محمد الدويك، وبدر بانون، سند الورفلي، وفابريس نغاه، وعبد الجليل اجبيرة، وإلياس الحداد.

وشهدت القائمة أيضا، تواجد عبد الرحيم شاكر، وزكرياء الوردي، ومحسن متولي، وفابريس نغوما، وعمر العرجون، بالإضافة لحميد أحداد، وسفيان الرحيمي، وأنس جبرون، ثم أيوب نناح، وبين مالانغو.

وتقام المباراة على أرضية الملعب لبرشيد، إذ يبحث المضيف صاحب المركز قبل الأخير في جدول الترتيب عن فوزه الأول في بطولة هذا الموسم، بينما يتطلع الفريق الأخضر خامس الترتيب لانتصاره الثالث.