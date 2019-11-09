بلدية معالوت ترشيحا تلغي عرض فيلم "ليئنا تسيمل، المحامية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أرسلت مركزة مشروع "مجلس الحريات" في مركز "إعلام"، وهو ائتلاف جمعيات حقوقية ومدنية الهادف إلى تعزيز الحريات، المحاميّة أماني إبراهيم، برسالة إلى رئيس بلدية "معلوت ترشيحا" أركادي فومرانس والمستشارة القضائيّة للبلدية المحامية أوريت طواف، مطالبة إياهم العدول عن قرار عدم عرض فيلم "ليئنا تسيمل، المحامية"، ضمن مهرجان "دوكو أفيف، الجليل"، والتي بدأت أعماله يوم 5.11 ومن المقرر كان عرض الفيلم يوم السبت 9.11.19.

وكان رئيس البلدية قد أعلن إلغاء عرض الفيلم بعد توجهات له من وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، وجهات أخرى تعمل على الحد من حرية التعبير.

وجاء في رسالة المحامية إبراهيم، أنّ قرار منع عرض الفيلم يمس بحرية التعبير وحرية الإبداع والفن والتي تعد وفق القانون الإسرائيلي حرية عليا وأكدت عليها جميع القرارات التي صدرت عن المحاكم الإسرائيلية.

كما أوضحت المحامية إبراهيم، أنّ قرارات رئيس السلطة المحلية تخضع للقانون الإداريّ التي تلزمهم عدم التدخل بالمضامين الفنية والإبداعيّة للفعاليات التي يتم تنظيمها في محيط البلد.

كما وأوضحت أنّ المحكمة العليا سبق وأنّ ناقشت تدخل بلدية حيفا بمضامين إبداعية تتعلق بمتحف حيفا حيث صدر قرارًا واضحا في حينه، الزم بلدية حيفا بالتعهد بعدم التدخل بمضامين الفعاليات وعدم المس بالحرية الإبداعية والفنية لأي فعاليّة، بحيث تخلو صلاحية رئيس البلدية من التدخل بمضامين أعمال تربوية ثقافية وفنية.

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وشددت إبراهيم، وبدون أي علاقة للفيلم وعرضه، على أنّ تسيمل هي محامية قديرة ومعروفة ولها خبرة طويلة في عالم القضاء وأنّ قيامها بعملها القانوني كمحامية مثلت أسرى ومعتقلين سياسيين وأمنيين لا يشكل اعتبارًا لمنع عرض فيلم بهذا الشأن، بل إن عدم عرض فيلم بسبب هذه الاعتبارات يشكل مساسًا مضاعفًا بحقوق أساسية مختلفة متعارف عليها دوليًا وأيضا منصوص عليها بالقانون الإسرائيلي الذي يلزم تمثيلًا قضائيًا لأي أسير أو سجين، إضافة للمس الصارخ بحرية عمل المحامية تسيمل كمحامية مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال الشّاب الناشط السياسي، أسامة طنوس الترشيحاوي، في حديث مع موقع "عرب48"، إنّ التّبرير الوحيد من نائب رئيس بلديّة "معالوت-ترشيحا"، إنّ هذا الفيلم من شأنه أن يُحدث توتّرات وجدلًا بين النّاس فلذلك تم إقرار إلغائه، ولا يخفى على أحد أنّ هذا القرار جاء بإملاءٍ من وزيرة الثقافة الإسرائيليّة، ميري ريغيف، حيث صرّحت اليوم مباركةً بإلغاء عرض الفيلم، بعد أن استجاب رئيس البلدية لطلبها مغرّدةً على حسابها "تويتر".

وأضاف طنّوس، أنّ الفيلم سيُعرض بشكلٍ مستقل اليوم السبت، في قاعة الرّوم السّاعة السّابعة مساءً بمعزل عن أي مهرجان مُضيف، ويُنظم عرض الفيلم مجموعة من شباب البلدة ترشيحا، مُركِّزًا على أنّ نظام حياتهم لن تُحدده ريغيف أو بلدية "معالوت-ترشيحا".

وختم أقواله، بتوجيه دعوة لكل المعنيين بالحضور ومشاهدة الفيلم كردّ على من لا يريد لنا الخير في بلادنا، وكنوع من الرسالة في الحضور لمساندة هذا العرض، مشيرًا إلى أن الدخول مجّاني.