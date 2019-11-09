ارتفاع عدد القتلى في العراق لـ 12 خلال اشتباكات الأمن مع المحتجين

السبت 9 نوفمبر 2019

أفادت أنباء بقيام عناصر الأمن العراقي، الجمعة، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في البصرة، كما أوقع الأمن أيضا إصابات بالمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد.



وتوافد المئات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير ببغداد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت مصادر بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل لتفريق المحتجين عند جسر التحرير ببغداد، ومنعت المتظاهرين من الوصول لجسر الشهداء، مما تسبب في وقوع إصابات جراء تفريق الأمن للمتظاهرين عند جسر الشهداء.

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وفي البصرة أفيد بارتفاع عدد القتلى إلى 12 بعد وفاة جريحين، فيما أصيب أكثر من 270 بجروح.

وشيعت البصرة ضحاياها وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما قطعت القوات الأمنية في محافظة كربلاء طريقًا رئيسيًا يتجه من ساحة التظاهر إلى مبنى المحافظة.

وأشارت المصادر إلى مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في شارع الرشيد، فيما كثفت إجراءاتها على جميع مداخل ساحة التحرير التي توافد إليها عشرات الآلاف من المتظاهرين.