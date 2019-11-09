المفوضية الأوروبية: لا يمكن أن نروي تاريخ أوروبا دون ذكر الناتو

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2019/11/9 02:33 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين
قالت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين إن حلف شمال الأطلسي مؤسسة "رائعة"، غداة تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن التحالف في حالة "موت سريري".
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في كلمة ألقتها عشية احتفالات الذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين "رغم دوامات الأسابيع الأخيرة، أجد أن حلف شمال الأطلسي أثبت أنه رائع لكونه درعا واقيا للحرية".
وأضافت "لا يمكن أن نروي تاريخ أوروبا من دون تاريخ حلف شمال الأطلسي"، مشددة على أنه "أقوى تحالف دفاعي في العالم".
وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الخميس أن الحلف في حالة "موت سريري"، منتقداً قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا، والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا في سوريا.
وأضاف في مقابلة أجرتها معه مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي".
بدورها، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أنها لا تشاطر الرئيس الفرنسي رؤيته "الراديكالية".
وأضافت "لا أعتقد أن هذا الحكم غير المناسب ضروري، حتى لو كانت لدينا مشاكل، حتى لو كان علينا أن نتعافى".
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