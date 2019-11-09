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الرئيس البرازيلي الاسبق لولا يخرج من السجن

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الرئيس البرازيلي الاسبق لولا يخرج من السجن

خرج الرئيس البرازيلي الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا من السجن الجمعة وكان في استقباله حشد من انصاره اليساريين في كوريتيبا (جنوب) بعد سجنه لاكثر من عام ونصف عام.

وخرج لولا (74 عاما) سيرا من مقر الشرطة الفدرالية حين كان مسجونا بعد ادانته بالفساد وعانق انصاره وحياهم بقضبة مرفوعة، بحسب مراسلي فرانس برس.

 

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