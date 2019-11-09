شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي بريطاني: أنقرة تسترت على زوجة البغدادي منذ 2018 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)كشف الصحفي البريطاني جيك هانراهان، أن نظام أردوغان كان يحتجز زوجة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وابنته منذ يونيو 2018، إلا أنها لم تخبر أحداً، في إشارة إلى أن أنقرة كانت تتستر عليهما.
واستغرب من التصريحات الأخيرة لأردوغان التي قال فيها إن أفراداً من الدائرة المقربة للبغدادي، الذي قتل أخيرا يحاولون الدخول إلى تركيا، في الوقت الذي كانت أنقرة تحتجز فيه زوجة البغدادي وابنته منذ أكثر من عام دون الإفصاح عن ذلك.
وقال جيك على حسابه في «تويتر» أمس: «يا للغرابة. إن تركيا احتجزت زوجة البغدادي وابنته منذ يونيو 2018، إلا أنها لم تخبر أحداً».
وكان أردوغان قال (الخميس)، إن أفراداً من «الدائرة المقربة» لزعيم «داعش» المقتول حاولوا دخول تركيا قادمين من سورية. وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تربطهم صلات عائلية بالبغدادي الذين قبضت عليهم تركيا «يقترب من الوصول إلى أكثر من عشرة أفراد». هذه التصريحات هي الثانية له في غضون أيام للإعلان عن مساعي أنقرة للقبض على أعضاء تنظيم «داعش»، الذين كانوا مقربين من البغدادي. وقالت السلطات التركية هذا الأسبوع إنها قبضت على أخت البغدادي الكبرى وزوجها وزوجة ابنها وخمسة أطفال في سورية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي بريطاني: أنقرة تسترت على زوجة البغدادي منذ 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.