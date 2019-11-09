شكرا لقرائتكم الملياردير مايكل بلومبرغ ينضم للسباق الرئاسي الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الملياردير وقطب الأعمال البارز مايكل بلومبرغ،و الذي ظل رئيساً لبلدية نيويورك على مدى 12 عاماً السبت، انضمامه بشكل رسمي إلى السباق الانتخابي للرئاسة الأميركية.

ووفق ما ذكرته وكالة أنباء فرانس برس فقد قدم بلومبرغ أوراقه كمرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما.

وكان بلومبرج قد أعلن في السابق عدم ترشحه حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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ونقلت إحدى الصحف الأميركية في وقت سابق عن مصدر مقرب من بلومبرغ قوله "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".

وبلومبرغ، المصنف التاسع الأكثر ثراءً في العالم من قبل مجلة فوربس، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.

وسخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الملياردير مايكل بلومبرغ، قائلاً إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.