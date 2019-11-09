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المعارضة القطرية تكشف خيانة جديدة زلزلت شراكة تميم وأردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية أن علاقات تنظيم الحمدين مع تركيا بدأت تتخذ شكلًا جديدًا ومنحى مختلفًا، وكأن شهر العسل انتهى، وبدأت الأوجه الحقيقية لعلاقتهما تظهر أمام أعين العالم، والتي بدأ كل منهما يُخرج ما في جُعبته من خيانة.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن رجب طيب أردوغان بدأ يُهدد الحمدين برفع الحماية، وجعله يواجه المقاطعة الخليجية وحيدًا، فيما ظهر تنظيم الحمدين الخائن بطبعه من الظاهر يحاول استرضاءه، ومن الباطن يحاول تحصين نفسه بعيدًا عن أردوغان ليذهب إلى التنقيب عن الغاز مع قبرص أكبر أعداء تركيا.

 

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وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كليجدار أوغلو، كشف فى حديث له أن القطريين يبحثون في شرق البحر المتوسط عن الغاز مع القبارصة واليونانيين، واعتبره مثالًا قويًّا لفشل سياسة أردوغان؛ ما أشعل غضب الأتراك الذي يحاول أردوغان تجنبه، فخرج منقلبًا على قطر.

 

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن ما أشعل الأزمة بين الشريكين في الخيانة، ما خرجت قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية فى تقرير يتحدث عن حق اليونان الكامل فى التنقيب وأن تركيا لا حق لها في قبرص، هذا إلى جانب رصدها المثير للعدوان التركي ضد سوريا، حيث كشفت آثار الدمار على السوريين، رغم أن الخارجية القطرية خرجت لتؤكد أن الغزو كان بالدعم المالى القطرى؛ ما يورط الحمدين فى دماء جديدة أمام شعبه.

 

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