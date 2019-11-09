شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: مناقشة قانون المعاملات الإلكترونية خلال الاجتماعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
ولفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن "التجارة الإلكترونية" يعد بمثابة الضلع الثالث في منظومة التشريعات المعلوماتية، جنبا إلى جانب قانون "مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات"، الذى اصدره الرئيس السيسى، ومشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" الذى أوشك البرلمان على الانتهاء منه في جلساته العامة، وهى القوانين التى من شأنها ضبط كافه المعاملات على السوشيال ميديا.
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