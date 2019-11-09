شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى سورى: أردوغان وقواته سرقوا ونهبوا موارد السوريين لدعم الدواعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سلمان شبيب، المحلل السياسى السورى، إن أردوغان وقواته لا يزالون يواصلون جرائمهم بحق المواطنين فى سوريا، وذلك فى ظل استمرار العدوان التركى على سوريا، لافتا أن أردوغان يخترق كافة المعاهدات المتعلقة بوقف إطلاق النيران، ويواصل جرائمه وانتهاكاته فى شمال سوريا.

وأضاف المحلل السياسى السورى، لـ"الخليج 365"، أن أردوغان هو مجرم حرب ومنتهك للحقوق ليس فقط للسوريين بل أيضا للأتراك، انتهك وقمعهم ويواصل سجن المعارضة المعترضين على خطواته التى يسير عليها، وخاصة فى دعم أردوغان للجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

وتابع، أن أردوغان بات يشكل خطرًا على المنطقة بدعمه للإرهاب، وهو يرعى حاليا تنظيم داعش من أجل عودة قوته مرة أخرى وخاصة بعد مقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي، لافتا أن قوات تركيا متورطة فى سرقة موارد السوريين من أجل دعم الدواعش.