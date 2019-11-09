هاشتاج #حق_شهد_لازم_يرجع يتصدر تويتر



تصدر هاشتاج #حق_شهد_لازم_يرجع موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد العثور على جثة الطالبة شهد أحمد بالفرقة الثانية صيدلة جامعة قناة السويس، وهي غارقة في نهر النيل بالقاهرة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثتما بمياه نهر النيل بمحافظة الجيزة، وتم العثور على جثتها عن طريق الأهالي بالجيزة.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أيمن غنيم مأمور قسم ثالث يفيد بحضور أسرة طالبة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس للإبلاغ عن اختفاء الطالبة شهد بكلية الصيدلة.

دشن رواد موقع التدوين تويترعقب اختفائها هاشتاج بعنوان "ادعوا لشهد أحمد"، في إشارة إلى واقعة اختفاء فتاة بالصف الثاني لكلية الصيدلة بجامعة السويس.

وتفاعل عدد كبير من رواد "تويتر" مع الهاشتاج الذي حصل على المركز الثاني ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولاً في مصر.

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