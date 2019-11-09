- إعداد: شريف الجنيدي
«السوشيال ميديا» قد تكون أحد أسباب وفاة هيثم أحمد زكي
كشف بعض المقربين من الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في إيذاءه نفسياً، الأمر الذي قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى وفاته.
التفاصيل
العثور على طرف الخيط في واقعة وفاة الطالبة شهد
تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على طرف الخيط في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد، والتي تم الإبلاغ عن اختفاءها منذ الأربعاء الماضي في ظروف غامضة.
التفاصيل
القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية «المزيفة»
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المصرية "المزيفة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
التفاصيل
الذهب ينخفض 7 جنيهات كاملة
انخفضت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 7 جنيهات كاملة، بحسب ما أعلن موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".
التفاصيل
مصر تستهل مشوارها في كأس إفريقيا للشباب بانتصار
استهلت مصر مشوارها في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة بانتصار على منتخب مالي.
التفاصيل
حكم قضائي ضد ترامب
أصدرت محكمة في مدينة نيويورك حكماً قضائياً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهمة فساد سياسي.
التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر تريند | سبب غير متوقع وراء وفاة هيثم أحمد زكي.. العثور على «طرف الخيط» في غموض وفاة الطالبة «شهد».. مصر تستهل مشوارها ببطولة إفريقيا بانتصار.. القبض على أدمن «صفحة وزارة الداخلية».. والذهب ينخفض 7 جنيهات كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.