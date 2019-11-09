تريند | سبب غير متوقع وراء وفاة هيثم أحمد زكي.. العثور على «طرف الخيط» في غموض وفاة الطالبة «شهد».. مصر تستهل مشوارها ببطولة إفريقيا بانتصار.. القبض على أدمن «صفحة وزارة الداخلية».. والذهب ينخفض 7 جنيهات كاملة

- إعداد: شريف الجنيدي

«السوشيال ميديا» قد تكون أحد أسباب وفاة هيثم أحمد زكي

كشف بعض المقربين من الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في إيذاءه نفسياً، الأمر الذي قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى وفاته.

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العثور على طرف الخيط في واقعة وفاة الطالبة شهد

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على طرف الخيط في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد، والتي تم الإبلاغ عن اختفاءها منذ الأربعاء الماضي في ظروف غامضة.

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القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية «المزيفة»

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المصرية "المزيفة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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الذهب ينخفض 7 جنيهات كاملة

انخفضت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 7 جنيهات كاملة، بحسب ما أعلن موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".

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مصر تستهل مشوارها في كأس إفريقيا للشباب بانتصار

استهلت مصر مشوارها في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة بانتصار على منتخب مالي.

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حكم قضائي ضد ترامب

أصدرت محكمة في مدينة نيويورك حكماً قضائياً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهمة فساد سياسي.

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