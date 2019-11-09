أفادت معلومات صحافية بأن ​محطات الوقود​ شتهد تهافتا للمواطنين لملء سياراتهم ب​البنزين​، في بيروت، بعد ما سرت اخبار ان الشركات المستوردة للمشتقات النفطية لا تسلم المواد الا بالدولار وبغير السعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان، وبعض المحطات اقفل ورفع الخراطيم، لافتة إلى أن المحطات المتبقية حددت سقف التعبئة الى حد 15 ليترا.

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كانت هذه تفاصيل خبر تهافت على محطات الوقود في بيروت بعد أخبار عن عدم تسليم الشركات المستوردة إلا بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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