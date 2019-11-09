اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "ليس في ​لبنان​ إعلام ​السلطة​ إنما إعلام مقاوم ممانع يعيش مع محيطه وناسه ويدافع عن دولته وفي المقابل هناك إعلام ماكر وعميل أبا عن جد،أو أيسر المنظر و"المتعة" فقط،يتمثل بوجوه الدواب الطويلة العاقرة وزوايا القرف المخملي المستجد المفتوح على مصلحة مستجدات المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف أبو فاضل: في لبنان اعلام مقاوم وآخر ماكر وعميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.