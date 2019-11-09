ترامب يدعو الأميركيين من أصول إفريقية لمنحه أصواتهم في الانتخابات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المواطنين من أصول إفريقية، للتحول من ميلهم للحزب الديمقراطي الذي " تخلى عنهم"، للجمهوري الذي ينتمي إليه.
وخلال تجمع انتخابي لحملته نظم في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، توجه إلى جميع الأميركيين من أصل إفريقي بالقول: "لا ينبغي عليكم أن تختار لصالح مغادرة الحزب الديمقراطي، لأن الحزب الديمقراطي قد تخلى عنكم منذ فترة طويلة. إنهم (الديمقراطيون) سيعودون إليكم قبل الانتخابات لبعض الوقت، وسينتهي الموضوع".
وأضاف: "إذا كنتم لا ترغبون في الحصول على الاشتراكية الراديكالية، وإذا كنتم لا تريدون حدودا مفتوحة واللباقة السياسية غير المنضبطة.. إذا كنتم لا تريدون أن تذهب وظائفكم إلى الخارج، وأن يبقى أطفالكم عالقين في المدارس مثل في المصيدة، وتريدون أن يتحكم المتطرفون الليبراليون بحياتكم، فنقول لكم اليوم: "أهلا بكم في الحزب الجمهوري".
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