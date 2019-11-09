داخلية المغرب حذرت من شبكات تهريب مخدرات توزع حبوب الهلوسة

حذر وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت من ظهور أنواع جديدة من الحبوب التي تنتمي إلى صنف الأمفتامينات لاسيما حبوب الإكستازي، التي يتم تهريبها من دول أوروبا الغربية.
ولفت الى ان "المغرب يساوره قلق بالغ إزاء تنامي استهلاك الحبوب المهلوسة، وما لذلك من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي خصوصا في أوساط الشباب المغربي".
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف السلطات لردع هذا الخطر، أورد تقرير وزارة الداخلية أنه "تم تنسيق واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية والاستباقية خصوصا بمطار محمد الخامس الدولي"، مشيرا إلى أن هذه التدابير قد مكنت من "تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في هذا المجال".
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