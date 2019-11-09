رئيس بوليفيا يرفض التنحي عن منصبه رغم الاحتجاجات

أعلن رئيس ​بوليفيا​ إيفو موراليس أنه لن يتنحى عن منصبه كرئيس للبلاد رغم مطالبة المعارضة والاضطرابات في البلاد. وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أنه "لن أتنحى عن الرئاسة، انتخبني الشعب ونحن نحترم ​الدستور​".

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