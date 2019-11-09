وزير الدفاع التركي التقى المبعوث الأميركي إلى سوريا

التقى وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ و​السفير الأميركي​ في ​أنقرة​ ديفيد ساتيرفيلد، وجرى بحث الاتفاق الموقع بين البلدين في 17 تشرين الأول الماضي بشأن المنطقة الأمنة شمالي سوريا.

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