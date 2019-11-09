وحدات من الشرطة تتمرد على موراليس

اسماء السيد - لاباز: تمردت وحدات من الشرطة البوليفية الجمعة في مدن سوكري (جنوب-شرق) وسانتا كروز (شرق) وكوتشابامبا (وسط)، وامتنعت عن الامتثال لأوامر قيادتها التي تطلب قمع تظاهرات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع تُعارض إعادة انتخاب الرئيس إيفو موراليس.
قال شرطي يقف على باب مركز الشرطة لتلفزيون محلي إنّ "شرطة تشوكيساكا تدعم الرفاق الذين تمرّدوا في كوتشابامبا. وتشوكيساكا (عاصمتها سوكري) تتمرد أيضًا إلى جانب الشعب البوليفي"، مضيفًا "لا يمكننا الاستمرار مع هذه الحكومة في ظل ديموقراطية غير عادلة".
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