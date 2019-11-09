حريق في مقر جامعة في سانتياغو على هامش مسيرة ضخمة

اسماء السيد - سانتياغو: اندلع حريق الجمعة في مقر جامعة في العاصمة التشيلية سانتياغو خلال أحداث العنف التي وقعت على هامش المسيرة السلمية الضخمة التي نظمت في وسط العاصمة، وفق صحافيين في فرانس برس.
انتشرت النيران سريعًا في رئاسة جامعة بيدرو دوفالديفيا الواقعة على بعد أمتار من "بلازا إيطاليا"، حيث كان عشرات الآلاف يتظاهرون سلميًا في خضم الأزمة التي تشهدها تشيلي منذ ثلاثة أسابيع. وأرسلت 16 مجموعة من فرق الإطفاء إلى المكان للعمل على إخماد النيران.
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