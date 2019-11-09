عراقجي: هناك أياد خفية تساهم بالخلاف في منطقة الخليج

اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ ان "هناك جهات خفية تغذي الخلاف بين ​طهران​ ودول منطقة ​الخليج​ الأخرى"، مشيرا الى ان "هناك إشارات مختلفة تؤيد هذا الأمر ويمكن التوصل إلى ذلك عن طريق الاستنتاج وهناك أياد خفية بين هذه الدول تساهم بهذا الخلاف، وتحرف الأمور إلى ما لا يريده الناس".

وفي حديث صحافي علق عراقجي على ​الاحتجاجات​ في ​العراق​، موضحا انه "عندما تنظر إلى ​الفضاء​ الافتراضي فهو مركز لإنتاج الكثير من التغريدات والكثير من البيانات التي تذهب إلى العراق وأهل العراق لكن من الواضح من أي منطقة نشأت، هنالك دلائل وإشارات مختلفة تؤيد ما قاله القائد الأعلى للثورة".

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