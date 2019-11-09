أ ف ب: الرئيس البرازيلي الاسبق لولا دا سيلفا يخرج من السجن

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الرئيس البرازيلي الاسبق ​لولا دا سيلفا​ خرج من السجن.

وكان القضاء البرازيلي قد أجاز خروج ا دا سيلفا من السجن في ضوء قرار اتخذته المحكمة العليا الخميس، بعد اكثر من عام ونصف عام على سجنه بتهمة الفساد.

واوضح القاضي في امر الافراج انه لم يعد "هناك اي اساس لتنفيذ العقوبة" بسبب قرار المحكمة العليا وضع حد لاجتهاد قضائي يتيح السجن مع صدور أول حكم امام الاستئناف، حتى لو لم يتم استنفاد كل الطعون.