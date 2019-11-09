خارجية روسيا: بوغدانوف بحث مع عراقجي مبادرتين للأمن في الخليج

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ مع نائب وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ المبادرتين الروسية والإيرانية للأمن بمنطقة ​الخليج​. وتطرق الجانبان الى التطورات في ​العراق​ و​اليمن​ و​لبنان​ والوضع على الأراضي الفلسطينية، وجرى التأكيد على "أهمية الحفاظ على تنسيق السياسات الخارجية بين ​موسكو​ و​طهران​ في ما يخص القضايا الملحة في المنطقة".

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