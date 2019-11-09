عطالله: عون يساعد رئيس الحكومة الذي سيكلف عبر تذليل العوائق من أمامه

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​غسان عطالله​، في حديث تلفزيوني، أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يعمل على مساعدة رئيس الحكومة الذي سيكلف من خلال العمل على تذليل جميع العوائق من أمامه، عبر المشاورات السياسية التي يقوم بها.

وأوضح عطالله أن الطرح الذي تقدم به رئيس "​التيار الوطني الحر​" لا يزال قائماً، لافتاً إلى أن هذا الطرح وضع بعهدة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، الذي يستكمل مشاوراته من أجل تقديم الرد المناسب.

وفي حين أشار عطالله إلى أن هذا الطرق لا يحظى بتوافق مختلف الأفرقاء السياسيين، رأى أنه قد يكون هو الأفضل لمواجهة الوضع الذي تمر فيه البلاد.