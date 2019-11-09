المحامي طنوس: لا علاقة للتيار الوطني الحر بالاخبار المقدم ضد من قطعوا الطرق

أوضح المحامي فادي طنوس، في حديث تلفزيوني، أن ​الاخبار​ الذي تقدمت به مجموعة من المحامين ليس صد المتظاهرين، بل موجهاً ضد من قطعوا الطرق، مؤكداً إحترامهم حرية الرأي والتعبير.

وشدد طنوش على أن لا علاقة لـ"التيار الوطني الحر" بهذا الاخبار، مشيراً إلى أن ​قطع الطرقات​ ليس تظاهراً، لافتاً إلى أن ما حصل أعاد إلى الاذهان أحداث ​الحرب اللبنانية​.