أوضح المحامي فادي طنوس، في حديث تلفزيوني، أن الاخبار الذي تقدمت به مجموعة من المحامين ليس صد المتظاهرين، بل موجهاً ضد من قطعوا الطرق، مؤكداً إحترامهم حرية الرأي والتعبير.
وشدد طنوش على أن لا علاقة لـ"التيار الوطني الحر" بهذا الاخبار، مشيراً إلى أن قطع الطرقات ليس تظاهراً، لافتاً إلى أن ما حصل أعاد إلى الاذهان أحداث الحرب اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر المحامي طنوس: لا علاقة للتيار الوطني الحر بالاخبار المقدم ضد من قطعوا الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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