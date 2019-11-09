رحب أعضاء سابقون في الحكومة المصرية إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في ظروف وملابسات وفاة مرسي والبيان الأخير حول ذلك.
ودعا أعضاء سابقون في الحكومة المصرية الأمم المتحدة لتوسيع التحقيقات لتشمل "الظروف المشبوهة" المحيطة بوفاة عبدالله مرسي.
من جهته، لفت وزير الاستثمار السابق يحيى حامد إلى أنه "يؤيد مبادرة الأمم المتحدة، لكن يجب أيضا التحقيق في وفاة نجله"، مشيرًا إلى أن "عبدالله توفي بعد أن قدم للأمم المتحدة دلائل حاسمة حول وفاة والدة، وإنه مقتنع أن وفاته مرتبطة بعمله مع الأمم المتحدة، وإن سلامته كانت في خطر أثناء احتجاز والده، أنوي أن أطلب من الأمم المتحدة رسمياً توسيع تحقيقها للنظر في ملابسات وفاة عبد الله".
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء بحكومة مرسي يرحبون بتحقيق الأمم المتحدة في وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.