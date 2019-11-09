وكيل باسيل: تصريح ريفي يندرج ضمن الحملة التي تسعى إلى النيل من سمعته

اعتبر الوكيل القانوني لرئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​ المحامي ماجد بويز، في حديث تلفزيوني، أن تصريح الوزير السابق ​أشرف ريفي​ الأخير يندرج ضمن الحملة التي تسعى إلى النيل من شرف وسمعة باسيل.

وأشار بويز إلى أن ريفي سبق له الحديث عن الموضوع نفسه، لافتاً إلى أن باسيل توجه إلى القضاء كي يبرز ريفي ما لديه من مستندات، مذكراً بالحكم الذي ثدر بعد أن عجز ريفي عن إبراز أي مستند يثبت صحة كلامه.