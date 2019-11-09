الرئيس البرازيلي السابق لولا يخرج من السجن









اسماء السيد - كوريتيبا: خرج الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السجن الجمعة، وكان في استقباله حشد من أنصاره اليساريين في كوريتيبا (جنوب) بعد سجنه لأكثر من عام ونصف عام.

خرج لولا (74 عامًا) سيرًا من مقر الشرطة الفدرالية، حيث كان مسجونًا، بعد إدانته بالفساد، وعانق أنصاره، وحيّاهم بقضبة مرفوعة، بحسب مراسلي فرانس برس.

وكان قاض برازيلي أجاز في وقت سابق الجمعة خروج الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السجن في ضوء قرار اتخذته المحكمة العليا الخميس، وفق أمر الإفراج الذي إطلعت عليه فرانس برس.

وأوضح القاضي في أمر الإفراج أنه لم يعد "هناك أي أساس لتنفيذ العقوبة" بسبب قرار المحكمة العليا وضع حد لاجتهاد قضائي يتيح السجن مع صدور أول حكم أمام الاستئناف، حتى لو لم يتم استنفاد كل الطعون. تجدر الإشارة إلى أن لولا اعتقل في إبريل 2018، وينفذ عقوبة بالسجن ثمانية أعوام وعشرة أشهر، بتهمة الفساد، ويصرّ على براءته.